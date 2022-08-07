ОВА: окупанти обстріляли Дніпропетровщину, пошкоджено десятки будинків

Упродовж ночі 7 серпня російські війська чотири рази обстрілювали Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровської області, повідомляє Новое время.

Про це заявив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Так на Нікопольський район за ніч російська армія направила 60 снарядів з "Градів".

У Марганці постраждали двоє людей. 64-річний чоловік з пораненнями у лікарні.

У місті пошкоджені майже 50 приватних будинків, кілька автівок та автобусна зупинка. Обстрілом зачепило газопровід та електромережу. Кілька тисяч жителів залишилися без світла. На місці працюють електрики.

У Червоногригорівській громаді без жертв та руйнувань.

По Криворізькому району ворог ударив з "Ураганів" та ствольної артилерії. Під вогонь потрапили Зеленодольська та Апостолівська громади – минулося без постраждалих.