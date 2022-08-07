У МВС назвали єдину область, в яку не прилітали ворожі ракети
Єдиною областю в Україні, де не було "прильотів" від початку повномасштабного російського вторгнення, є Чернівецька. Найбільше ж від атак постраждали Луганська та Донецька області, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.
Про це заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін в ефірі телемарафону.
"Якшо говорити про ті області, які страждають від російських снарядів найбільше, то це Донецька, яку обстріляли понад 3 тисячі разів, Луганська - 4 тисячі разів, Миколаївська - 700 разів. Залишається одна єдина область, в яку слава Богу поки що не прилітало, це Чернівецька область", - розповів він.