Генштаб: РФ втратила в Україні понад 42 тисячі військових

Генштаб: РФ втратила в Україні понад 42 тисячі військових
Фото: Facebook

З початку повномасштабного вторгнення в Україні загинуло понад 42 тисячі російських військових.

Про це йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ.

Загальні втрати противника за час війни з 24.02 до 07.08 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 42 200 (+300) осіб ліквідовано;
  • танків – 1805 (+3);
  • бойових броньованих машин – 4055 (+4);
  • артилерійських систем – 958 (+3);
  • РСЗВ – 260;
  • засобів ППО – 132 (+5);
  • літаків - 223;
  • вертольотів – 191;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 750 (+6);
  • крилатих ракет – 182;
  • кораблів/катерів - 15;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2978 (+8);
  • спеціальної техніки – 86 (+1).

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку, зазначили у Генштабі.

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