Генштаб: РФ втратила в Україні понад 42 тисячі військових

З початку повномасштабного вторгнення в Україні загинуло понад 42 тисячі російських військових.

Про це йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ.

Загальні втрати противника за час війни з 24.02 до 07.08 орієнтовно склали:

особового складу – близько 42 200 (+300) осіб ліквідовано;

танків – 1805 (+3);

бойових броньованих машин – 4055 (+4);

артилерійських систем – 958 (+3);

РСЗВ – 260;

засобів ППО – 132 (+5);

літаків - 223;

вертольотів – 191;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 750 (+6);

крилатих ракет – 182;

кораблів/катерів - 15;

автомобільної техніки та автоцистерн - 2978 (+8);

спеціальної техніки – 86 (+1).

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку, зазначили у Генштабі.