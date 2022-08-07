Генштаб: РФ втратила в Україні понад 42 тисячі військових
З початку повномасштабного вторгнення в Україні загинуло понад 42 тисячі російських військових.
Про це йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ.
Загальні втрати противника за час війни з 24.02 до 07.08 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 42 200 (+300) осіб ліквідовано;
- танків – 1805 (+3);
- бойових броньованих машин – 4055 (+4);
- артилерійських систем – 958 (+3);
- РСЗВ – 260;
- засобів ППО – 132 (+5);
- літаків - 223;
- вертольотів – 191;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 750 (+6);
- крилатих ракет – 182;
- кораблів/катерів - 15;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2978 (+8);
- спеціальної техніки – 86 (+1).
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку, зазначили у Генштабі.