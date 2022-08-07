У Зеленського просять Шольца сприяти передачі Україні сучасної зброї
Україна потребує постачання якомога більшої кількості сучасної зброї та сподівається на активну участь у цьому питанні канцлера Німеччини Олафа Шольца, повідомляє Європейська правда.
Про це заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк в інтерв’ю виданню Tagesspiegel.
За його словами, Україна потребує постачання далекобійної артилерії та реактивних систем залпового вогню, що дасть змогу ефективно ліквідовувати логістичні та матеріально-технічні склади ворога.
Крім того, Подоляк наголосив на важливості збільшення кількості безпілотних літальних апаратів.
"Протиповітряні системи, такі як IRIS-T, про готовність постачання яких оголосила Німеччина, для кращого захисту наших міст від нападу з повітряного простору. Нам їх потрібно більше, щоб захистити принаймні Київ, Харків, Дніпро, Миколаїв та Одесу", - сказав Подоляк.
Подоляк зазначив, що Україні потрібно наростити кількість бронетехніки, щоб після відступу Росії просуватися вглиб на тих територіях, які контролював ворог.
Він наголосив, що однією з причин припинення переговорів з РФ стали звірства, які окупанти вчинили в Бучі.За його словами, Росія хоче заморозити конфлікт на пів року, щоб стягнути нові війська та озброєння на лінію фронту.
"Якщо Захід втомиться від війни, тоді Росія знову вдарить з усією силою", – сказав Подоляк.
Він підкреслив, що Україна має докласти зусиль, щоб повернути якомога більше окупованих територій, особливо в південній частині країни.
"Що більше й швидше ми отримаємо важке озброєння, то швидше зможемо зупинити цю війну", – переконаний радник керівника Офісу президента.
Днями Олаф Шольц запевнив, що його країна продовжить надавати військову підтримку Україні.
1 серпня міністр оборони Олексій Резніков повідомив про прибуття до України німецьких реактивних систем залпового вогню MARS-II.