У Зеленського просять Шольца сприяти передачі Україні сучасної зброї

Україна потребує постачання якомога більшої кількості сучасної зброї та сподівається на активну участь у цьому питанні канцлера Німеччини Олафа Шольца, повідомляє Європейська правда.

Про це заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк в інтерв’ю виданню Tagesspiegel.

За його словами, Україна потребує постачання далекобійної артилерії та реактивних систем залпового вогню, що дасть змогу ефективно ліквідовувати логістичні та матеріально-технічні склади ворога.

Крім того, Подоляк наголосив на важливості збільшення кількості безпілотних літальних апаратів.

"Протиповітряні системи, такі як IRIS-T, про готовність постачання яких оголосила Німеччина, для кращого захисту наших міст від нападу з повітряного простору. Нам їх потрібно більше, щоб захистити принаймні Київ, Харків, Дніпро, Миколаїв та Одесу" , - сказав Подоляк.

Подоляк зазначив, що Україні потрібно наростити кількість бронетехніки, щоб після відступу Росії просуватися вглиб на тих територіях, які контролював ворог.

Він наголосив, що однією з причин припинення переговорів з РФ стали звірства, які окупанти вчинили в Бучі.За його словами, Росія хоче заморозити конфлікт на пів року, щоб стягнути нові війська та озброєння на лінію фронту.

"Якщо Захід втомиться від війни, тоді Росія знову вдарить з усією силою" , – сказав Подоляк.

Він підкреслив, що Україна має докласти зусиль, щоб повернути якомога більше окупованих територій, особливо в південній частині країни.

"Що більше й швидше ми отримаємо важке озброєння, то швидше зможемо зупинити цю війну" , – переконаний радник керівника Офісу президента.

Днями Олаф Шольц запевнив, що його країна продовжить надавати військову підтримку Україні.

1 серпня міністр оборони Олексій Резніков повідомив про прибуття до України німецьких реактивних систем залпового вогню MARS-II.