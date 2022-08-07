Маск назвав умову для відновлення угоди щодо придбання Twitter

Мільярдер Ілон Маск заявив, що може відновити угоду з придбання Twitter, якщо в компанії покажуть, як підтверджується справжність акаунтів у соцмережі, повідомляє Економічна правда.

Про це Маск написав у Twitter.

"Якщо Twitter розкриє свій метод вибірки 100 облікових записів та спосіб підтвердження їх справжності, угода буде укладена на початкових умовах. Однак якщо з'ясується, що вони збрехали, угоди не повинно бути" , - написав бізнесмен.

Twitter заперечив заяви мільярдера Ілона Маска в суді штату Делавер (США) про те, що його обманули, аби підписати угоду про придбання соцмережі.

Twitter намагається знайти докази того, що мільярдер Ілон Маск намагався зірвати фінансування угоди щодо придбання соцмережі за 44 млрд доларів та вивчає його мотивацію щодо відмови від угоди.

Суд у Делавері (США) вирішив провести прискорений розгляд через відмову Ілона Маска від купівлі Twitter за 44 млрд доларів - він пройде у жовтні та триватиме п'ять днів.

Twitter подав до суду на генерального директора Tesla, мільярдера Ілона Маска, щоб змусити його завершити придбання соцмережі.

9 липня стало відомо, що Ілон Маск розриває угоду на 44 млрд доларів на купівлю Twitter.

Маск стверджує, що має право вийти з угоди, оскільки Twitter не надав йому достатньо інформації про бізнес компанії.

Адвокати Маска звинуватили Twitter у тому, що він "не надав або відмовився" передати інформацію, яка допомогла б Маску та його команді встановити справжню кількість ботів або спам-акаунтів на платформі соціальної мережі.