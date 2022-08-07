Німців попередили про потребу ще більше економити енергію

Керівник Федерального мережевого агентства Німеччини Клаус Мюллер попередив: щоб запобігти дефіциту газу взимку, приватні домогосподарства повинні масово економити, повідомляє Економічна правда.

"За всіх інших сценаріїв вже існує ризик нестачі газу в грудні - або ми матимемо низькі рівні зберігання в кінці майбутнього опалювального періоду" , - додав він.

Крім економії, транспортування газу до сусідніх країн також потрібно буде скоротити на 20%, а також буде потрібно отримувати 10-15 гігават-годин газу з інших країн.

"Якщо ми не заощадимо багато і не отримаємо додатковий газ, у нас будуть проблеми" , - сказав Мюллер.

У разі дефіциту газу приватні домогосподарства не захищені від обмежень постачань, додав він. Можливе запровадження правил, які дозволять опалювати лише окремі приміщення.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що продовження терміну служби останніх атомних електростанцій у Німеччині може "мати сенс", оскільки скорочення потоків газу з Росії підвищує перспективу енергетичної кризи взимку.