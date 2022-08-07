Енергоатом: окупанти обстріляли Запорізьку АЕС, пошкоджені датчики

6 серпня ввечері російські окупанти ракетами обстріляли Енергодар, влучили по майданчику ЗАЕС безпосередньо поруч зі станційним сухим сховищем відпрацьованого ядерного палива, повідомляє Українська правда.

Про це йдеться у повідомленні "Енергоатому".

Один з працівників поранений осколками, він у лікарні. Від вибухів на території 800 кв. метрів вибиті вікна станції.

Енергоатом повідомляє, що перед обстрілом близько 500 росіян та персонал "Росатому" заздалегідь сховались у бункерних приміщеннях.

"Вочевидь, цілили саме по контейнерах відпрацьованого ядерного палива, які просто неба зберігаються поруч із місцями обстрілу. 174 контейнери, в кожному з яких по 24 збірки відпрацьованого ядерного палива!

Через ворожі ракетні обстріли було пошкоджено три датчики радіаційного моніторингу навколо майданчика ССВЯП ЗАЕС. Відтак вчасне виявлення та реагування у разі погіршення радіаційної обстановки або витоку радіації із контейнерів відпрацьованого ядерного палива наразі неможливе" , – відзначили у "Енергоатомі".

Відомство просить світ, аби на території найбільшої в Європі атомної електростанції встановити демілітаризовану зону, щоб уникнути ядерної катастрофи.