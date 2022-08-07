ГУР: теракт у Оленівці був спецоперацією РФ проти постачання зброї

Терористичний акт у колонії Оленівки, де загинули українські військовополонені, був спецоперацією Росії проти постачання озброєння Україні. Про це заявили у Головному управлінні розвідки (ГУР), повідомляє Корреспондент.

Зазначається, що Росія вдається до різних звірств, щоб завадити постачанню в Україну західного високоточного озброєння.

Як заявив член координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов, що від перших повідомлень про застосування та навмисний обстріл високоточною зброєю HIMARS – це була спецоперація проти постачання Україні західного високоточного озброєння.

За словами Юсова, РФ намагається деморалізувати українських військовополонених.