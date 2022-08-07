Нацбанк відновлює операції з цінними паперами

В Україні відновлюють обіг державних цінних паперів. Це допоможе відбудувати українську економіку, пише Іван Носальський, РБК-Україна.

У відомстві зазначають, що відновлення операцій з цінними паперами дозволить фінансовим установам визначити їх ринкову ціну.

За інформацією НБУ, також вводиться відстрочка на застосування тарифів на депозитарні послуги по 22 грудня 2022 року.