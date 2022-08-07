Єгипет домовився про перемир'я в секторі Газа - Al Jazeera

Сьогодні о 20:00 розпочнеться перемир'я в секторі Газа між Армією оборони Ізраїлю та представниками "Ісламського джихаду".﻿ Про це, з посиланням на Al Jazeera, пише Артем Горовенко, РБК-Україна.

Повідомляється, що найближчим часом єгипетські офіційні особи виступлять з відповідною заявою. Очікується, що режим припинення вогню набуде чинності о 20:00. Поки невідомо, скільки він триватиме.

При цьому офіційно поки ані Ізраїль, ані "Ісламський джихад" публічно не заявляли про свою згоду на припинення вогню.

Нагадаємо, раніше The Times of Israel з посиланням на джерела писало, що Ізраїль погодився на припинення вогню і чекає відповіді від палестинської сторони.