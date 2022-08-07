Перемир'я в секторі Газа відкладається через "Ісламський джихад" - Al Jazeera

Анонсоване на 20:00 перемир'я між Ізраїлем та терористичним угрупуванням "Ісламський джихад" відкладається.﻿ Про це, з посиланням на Al Jazeera, пише Ілона Свиридова, РБК-Україна.

Повідомляється, що оголошення про перемир'я в секторі Гази затримується через вимоги ісламістів. Зокрема, вони хочуть, щоб Єгипет надав їм додаткові гарантії.

За даними Al Jazeera, ісламісти хочуть домогтися від Ізраїлю звільнення заарештованих членів організації, а також припинення ударів по своїх позиціях.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Єгипет домовився про початок перемир'я сьогодні ввечері о 20:00, проте досі тривають ракетні удари з сектора Газа по території Ізраїлю.

Ізраїльський прем'єр Яір Лапід вже заявив, що цілі операції "Світанок" вже досягнуто, і він не бачить сенсу в її продовженні.