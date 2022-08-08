Китай завершив військові навчання навколо Тайваню після візиту Пелосі

Китай завершив свої чотириденні навчання біля Тайваню, які почав у відповідь на візит на острів американського високопоставленого чиновника Ненсі Пелосі.﻿ Про це, з посиланням на The Guardian, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.

Китайські і тайванські військові кораблі слідували один за одним у неділю за кілька годин до запланованого закінчення військових навчань. У Народно-визвольній армії Китаю заявили, що їх навчання були зосереджені на відпрацюванні далеких повітряних і наземних ударів Китаю.

Міністерство оборони Тайваню заявило, що в неділю виявило 66 літаків китайських ВПС і кораблів, які проводили навчання в Тайванській протоці і навколо неї.

Зазначається, що китайські військові тепер будуть проводити "регулярні" навчання на тайванській стороні лінії і що "історичне завдання" "возз'єднання" Китаю може бути реалізоване.

Нагадаємо, спікер Палати представників США Ненсі Пелосі прибула на Тайвань 2 липня попри погрози з боку Китаю. Перед цим уряд Китаю пригрозив "рішучими заходами" у разі візиту американської делегації.

Також Китай почав військові навчання навколо Тайваню з використанням сучасної зброї зокрема, гіперзвукових ракет DF-17 і винищувачів-невидимок J-20. Тим часом Пекін почав ігнорувати дзвінки від Пентагону, а Тайвань назвав військові навчання Китаю репетицією нападу.