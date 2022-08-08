Зведення ГШ: Росія утримує війська в прикордонних областях та нарощує ППО

За даними﻿ Генерального штабу ЗСУ, Росія продовжує утримувати в прикордонних районах Брянської та Курської областей підрозділи військ Західного військового округу.

"На Волинському та Поліському напрямках у положенні та діях противника без суттєвих змін. Відзначається нарощування системи ППО. На Сіверському напрямку противник продовжує утримувати в прикордонних районах Брянської та Курської областей окремі підрозділи військ Західного військового округу" , - йдеться в зведенні ГШ.

На Харківському напрямку ворог стріляв із ствольної та реактивної артилерії по лінії зіткнення. Обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Золочів, Прудянка, Дементіївка, Питомник, Руська Лозова, Руські та Черкаські Тишки, Кутузівка, Старий Салтів, Чугуїв та Асіївка. Завдав авіаударів неподалік Гусарівки та Верхнього Салтова. Активно вів розвідку БпЛА.

На Слов’янському напрямку противник обстрілював райони Великої Комишувахи, Вірнопілля, Сулигівки, Рідного, Дібрівного, Грушувахи, Богородичного, Норцівки та Долини. Завдав авіаударів біля Залиману.

На Краматорському напрямку були ворожі обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії поблизу Краматорська, Сіверська, Серебрянки, Григорівки та Спірного. Окупанти завдали авіаударів біля Григорівки та Івано-Дар’ївки. Ворог вів наступ в районі Верхньокам’янського, зазнав втрат та відійшов.

На Бахмутському напрямку ворог стріляв в районах населених пунктів Бахмут, Часів Яр, Соледар, Зайцеве, Яковлівка, Білогорівка та Бахмутське. Задіяв авіацію неподалік Бахмута, Яковлівки та Зайцевого. Ворог продовжує розвідку, не жаліючи особового складу. Розвідувальні групи противника знешкоджені в районах населених пунктів Бахмутське, Бахмут та Яковлівка. Противник намагався вести штурм неподалік Бахмута, Зайцевого, Яковлівки та Вершини, успіху не мав, відійшов.

На Авдіївському напрямку зафіксовано артилерійські обстріли поблизу Авдіївки, Пісків, Невельського, Красногорівки та Курахового. Окупанти завдали авіаударів біля Нью-Йорка, Красногорівки, Мар’їнки та Юр’ївки. Ворог вів наступ у напрямках Пісків, Невельського та Авдіївки, успіху не мав, відійшов.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник продовжує обстріли військової та цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Новомихайлівка, Костянтинівка, Шевченко, Оріхів, Мала Токмачка, Новоданилівка, Времівка, Новосілка, Білогір’я, Степове і Полтавка. Задіяв авіацію для ударів поблизу Новомихайлівки, Пречистівки, Володимирівки та Новосілки. Вів наступ у напрямках Мар’їнки та Шевченко. Українські воїни відкинули росіян назад.

На Південнобузькому напрямку основні зусилля противника продовжують зосереджуватися на утриманні позицій і недопущенні просування наших військ. Ворог активно веде розвідку БпЛА. Стріляв із ствольної, реактивної артилерії та танків вздовж всієї лінії зіткнення. Завдав авіаударів в районах Ольгиного, Новогригорівки та Андріївки.

Є загроза ракетних ударів з Чорного моря.