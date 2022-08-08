Регіони: Херсонщина, Дніпропетровщина та Миколаїв під обстрілами.

За інформацією обласних військових адміністрацій, російські окупанти намагаються поновити свої втрачені позиції і нещадно обстрілюють вже деокуповані села, а вранці завдали удару по околицях Миколаєва, повідомляє Українська правда.

Відносно спокійно ніч минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Запорізькій, Одеській, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Черкащині, Кіровоградщині, Полтавщині, Чернігівщині, Київщині та Житомирщині.

Вінницька: вчора ввечері — прильоти кількох ракет по військових об’єктах у Вінницькій області. Є постраждалі. Детальна інформація щодо наслідків та постраждалих уточнюються.

Сумська: вчора росіяни обстріляли 5 прикордонних громад області. Ввечері відбувся обстріл із різних видів зброї Середино-Будської громади. Вирувала пожежа. Дані щодо постраждалих та руйнувань уточнюються. Також були обстріли Буринської та Есманської громад. Без постраждалих.

Дніпропетровщина: ворог знову обстріляв Нікопольський та Криворізький райони. Нікопольський атакували тричі за ніч. По Марганецькій громаді ударили з "Градів". Минулося без постраждалих. У Червоногригорівську громаду прилетіли дві ракети, пошкоджені приміщення, обладнання та транспорт аграрної компанії. Понівечені 9 приватних будинків. Люди не постраждали. Зеленодольську громаду Криворізького району ворог обстріляв зі ствольної артилерії. Без жертв та руйнувань.

Харківщина: вчора ввечері внаслідок обстрілів окупантів сталася пожежа адміністративної будівлі в Київському районі Харкова. Без постраждалих. Руйнування та тип снарядів встановлюється. Одна з ракет вночі влучила в смт Печеніги Чугуївського району. В приватному будинку, який зазнав руйнувань після удару, загинула 72 річна жінка. Протягом доби Чугуївщина також зазнавала обстрілів. Горіли дахи приватних будинків, прибудови та господарчі споруди мирних жителів.

Протягом доби росіяни із артилерії обстрілювали Богодухівський, Ізюмський, Харківський, Чугуївський райони. За даними обласного центру екстреної медичної допомоги, протягом доби внаслідок обстрілів 4 людини отримали поранення та були госпіталізовані, в Черкаських Тишках одна людина загинула.

Луганщина: за ніч, що минула, росіяни вдарили по наших позиціях сімома ракетами, завдали два авіаудари, 11 разів вели обстріли зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню, тричі застосовували міномети, чотири рази до штурму долучалися танкові війська. Для покращення тактичного положення противник вчергове намагався організувати наступ в районі Верхньокам’янського, однак вкотре відійшов.

Як і ще за чотирма напрямками – кожна із цих спроб проломити оборону наших збройних сил була невдалою: росіяни вимушені були відступити зі значними втратами. Поблизу чотирьох населених пунктів також виявлені та знешкоджені розвідувальні групи ворога.

Донеччина: за добу обстріляні Авдіївка, Слов’янськ, Бахмут, Вугледар, Селидове та інші населені пункти Пошкоджено 23 приватні житлові будинки, 5 багатоповерхівок, 6 гаражів, склад і бокс АКХЗ.

Область залишається без газу і частково без води й електрики. Евакуація триває. За добу по області 5 загиблих, 17 поранених.

Миколаївщина: сьогодні зранку ворог обстріляв околиці міста Миколаїв, попередньо — без жертв та постраждалих. Детальна інформація щодо наслідків обстрілів уточнюється. Сьогодні зранку — обстріли поза межами сіл Червона Долина, Поляна, Широке Широківської громади. Постраждалих немає.

Під постійним вогнем залишаються населені пункти Березнегуватської громади, що знаходяться на лінії розмежування. Так, зранку, орієнтовно о 04:25, обстрілів зазнало смт Березнегувате. Пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури. Детальна інформація щодо пошкоджень та постраждалих уточнюється.

Херсонщина: ситуація в області залишається напруженою. Окупанти розповідають про проведення референдуму, активно працюють російські та колоборантські телеканали й газети.

У Бериславському та Каховському районах ситуація критична, все більше людей вимушені жити у погребах, окупанти намагаються поновити свої втрачені позиції і нещадно обстрілюють вже деокуповані села. Все більше надходить повідомлень щодо замінованих об’єктів.