ISW: РФ може запровадити "голосування на дому" на псевдореферендумі для розвідки

Американський Інститут дослідження війни (ISW) стверджує, що окупаційна влада може перетворити "поквартирне голосування" на псевдореферендумі на операцію зі збору розвідданих, щоб знищити українську опозицію на окупованих територіях, повідомляє Українська правда.

Зазначається, що також російська окупаційна влада розширює можливості для прямого залякування українських мирних жителів та унеможливлює будь-який незалежний нагляд за ходом "голосування".

Скасування виборчих дільниць з особистою присутністю знімає багато вимог до бюрократів для укомплектування цих місць. Росіяни щосили намагалися набрати на ці посади людей.

Голосування вдома також обмежує можливості партизанів для нападу.