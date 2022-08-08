Розвідка Британії: Російські "міни-метелики" загрожують цивільним

Міноборони Великобританії у своєму розвідувальному огляді стверджує, що Росія використовує протипіхотні "міни-метелики" для захисту та стримування свободи пересування вздовж своїх оборонних ліній на Донбасі, які можуть завдати значних втрат як серед військових, так і серед місцевого цивільного населення, повідомляє Українська правда.

Повідомляється, що в Донецьку та Краматорську Росія ймовірно спробувала застосувати протипіхотні міни ПФМ-1 та ПФМ-1С.

Серія ПФМ-1, яку зазвичай називають "міною-метеликом", є дуже суперечливою зброєю невиборчого типу.

ПФМ-1 використовувалися під час радянсько-афганської війни, де вони скалічили велику кількість дітей, які прийняли їх за іграшки.