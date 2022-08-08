Мер: Вночі HIMARS вдарили по окупантах у Мелітополі, 100 убитих

Мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що в ніч на 8 серпня ЗСУ ракетами HIMARS завдали удару по пунктах тимчасової дислокації ворожих військ на промислових майданчиках у Мелітополі.

"Сьогодні вночі високоточними ракетами HIMARS було завдано вогневої поразки за пунктами тимчасової дислокації окупаційних військ на промислових майданчиках у різних районах міста Мелітополя.

За попередніми підрахунками, знищено значну кількість військової техніки. Понад 100 російських солдатів, які перебували цієї ночі в тимчасових казармах, отримали квитки на концерт Кобзона, а їхні батьки вже обирають модель і колір автомобіля Lada" , - заявив мер міста.

За даними Федорова, минулого тижня значну частину ППО окупанти передислокували з Мелітополя до Херсона.

За словами мера, нинішня ніч – найрезультативніша для українських військових у регіоні і свідчить, що існуючі ворожі підрозділи ППО вже не здатні чинити опір HIMARS.

На його думку, це створює необхідні передумови для успішного контрнаступу на мелітопольському напрямі.