Генштаб: За добу ЗСУ ліквідували 140 окупантів, 6 танків та 15 ББМ
За даними Генштабу ЗСУ, бойові втрати російської окупаційної армії за добу 7 серпня становили близько 140 осіб, з початку повномасштабного вторгнення в Україну - близько 42 тисяч 350 осіб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 08.08 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 42340 (+140) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1811 (+6) од.,
- бойових броньованих машин ‒ 4070 (+15) од.,
- артилерійських систем – 960 (+2) од.,
- РСЗВ ‒ 261 (+1) од.,
- засобів ППО ‒ 132 (+0) од.,
- літаків – 223 (+0) од.,
- вертольотів – 192 (+1) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 754 (+4) од.,
- крилатих ракет ‒ 182 (+0) од.,
- кораблів/катерів ‒ 15 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 2993 (+15) од.,
- спеціальної техніки – 86 (+0) од..
Найбільших втрат за минулу добу противник зазнав на Донецькому напрямку.