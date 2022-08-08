Генштаб: За добу ЗСУ ліквідували 140 окупантів, 6 танків та 15 ББМ

Генштаб: За добу ЗСУ ліквідували 140 окупантів, 6 танків та 15 ББМ
Фото: t.me/ministry_of_defense_ua

За даними Генштабу ЗСУ, бойові втрати російської окупаційної армії за добу 7 серпня становили близько 140 осіб, з початку повномасштабного вторгнення в Україну - близько 42 тисяч 350 осіб.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 08.08 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 42340 (+140) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1811 (+6) од.,
  • бойових броньованих машин ‒ 4070 (+15) од.,
  • артилерійських систем – 960 (+2) од.,
  • РСЗВ ‒ 261 (+1) од.,
  • засобів ППО ‒ 132 (+0) од.,
  • літаків – 223 (+0) од.,
  • вертольотів – 192 (+1) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 754 (+4) од.,
  • крилатих ракет ‒ 182 (+0) од.,
  • кораблів/катерів ‒ 15 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 2993 (+15) од.,
  • спеціальної техніки – 86 (+0) од..

Найбільших втрат за минулу добу противник зазнав на Донецькому напрямку.

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