Генштаб: За добу ЗСУ ліквідували 140 окупантів, 6 танків та 15 ББМ

За даними Генштабу ЗСУ, бойові втрати російської окупаційної армії за добу 7 серпня становили близько 140 осіб, з початку повномасштабного вторгнення в Україну - близько 42 тисяч 350 осіб.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 08.08 орієнтовно склали:

особового складу – близько 42340 (+140) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1811 (+6) од.,

бойових броньованих машин ‒ 4070 (+15) од.,

артилерійських систем – 960 (+2) од.,

РСЗВ ‒ 261 (+1) од.,

засобів ППО ‒ 132 (+0) од.,

літаків – 223 (+0) од.,

вертольотів – 192 (+1) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 754 (+4) од.,

крилатих ракет ‒ 182 (+0) од.,

кораблів/катерів ‒ 15 (+0) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 2993 (+15) од.,

спеціальної техніки – 86 (+0) од..

Найбільших втрат за минулу добу противник зазнав на Донецькому напрямку.