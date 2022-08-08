Посол розповів про будівництво заводу Bayraktar в Україні

Власник Baykar створив в Україні компанію та придбав земельну ділянку під будівництво заводу з виробництва БПЛА Bayraktar, проект заводу вже розроблено. Про це повідомив посол України в Туреччині Василь Боднар в інтерв'ю РБК-Україна﻿.

Він зазначив, що власник компанії має намір реалізувати проект до кінця, "оскільки це було майже особисте зобов'язання власників компанії зробити це виробництво в Україні".