Посол розповів про будівництво заводу Bayraktar в Україні

Посол розповів про будівництво заводу Bayraktar в Україні
Фото: Армія Інформ

Власник Baykar створив в Україні компанію та придбав земельну ділянку під будівництво заводу з виробництва БПЛА Bayraktar, проект заводу вже розроблено. Про це повідомив посол України в Туреччині Василь Боднар в інтерв'ю РБК-Україна﻿.

Він зазначив, що власник компанії має намір реалізувати проект до кінця, "оскільки це було майже особисте зобов'язання власників компанії зробити це виробництво в Україні". 

"І воно не тільки політичне, а й практичне, оскільки на значній частині моделей, які будуть вироблятися на цьому заводі, будуть стояти комплектуючі українського виробництва. Це можуть бути двигуни, інші запасні частини, колеса, багато чого різного, що є високотехнологічне у нас, і може бути використане для цих літальних апаратів", - підсумував Боднар.

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