Посол розповів про будівництво заводу Bayraktar в Україні
Власник Baykar створив в Україні компанію та придбав земельну ділянку під будівництво заводу з виробництва БПЛА Bayraktar, проект заводу вже розроблено. Про це повідомив посол України в Туреччині Василь Боднар в інтерв'ю РБК-Україна.
Він зазначив, що власник компанії має намір реалізувати проект до кінця,
"оскільки це було майже особисте зобов'язання власників компанії зробити це виробництво в Україні".
"І воно не тільки політичне, а й практичне, оскільки на значній частині моделей, які будуть вироблятися на цьому заводі, будуть стояти комплектуючі українського виробництва. Це можуть бути двигуни, інші запасні частини, колеса, багато чого різного, що є високотехнологічне у нас, і може бути використане для цих літальних апаратів", - підсумував Боднар.