Росіяни загрожують підірвати заміновану Запорізьку АЕС – Енергоатом

За даними Енергоатому, росіяни шантажують увесь світ, заявляючи про мінування Запорізької АЕС та готовність її підірвати.

В Енергоатомі запевняють, що начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС РФ генерал-майор Валерій Васильєв, який зараз командує гарнізоном ЗАЕС, сказав своїм солдатам, що "тут буде або російська земля, або випалена пустеля".

Українське відомство процитувало російського генерала.

"Як ви знаєте, ми замінували всі важливі об'єкти Запорізької атомної станції. І ми не приховуємо цього від ворога. Ми їх попередили. Ворог знає, що станція буде або російською, або нічиєю. Ми готові до наслідків цього кроку. І ви, воїни-визволителі, повинні розуміти, що іншого у нас немає. І якщо буде найжорсткіший наказ – ми маємо виконати його з честю!" - заявив Васильєв.

За даними Енергоатому, українська розвідка має інформацію про мінування енергоблоків ЗАЕС російськими військами.