Перше судно з українським зерном прибуло в кінцевий пункт призначення

Судно POLARNET, яке одним з перших взяло участь у реалізації Ініціативи про безпечне транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів, успішно пройшло перевірку інспекційною групою в Стамбулі та прибуло в кінцевий пункт призначення в Туреччині.

Про це повідомляє﻿ Міністерство інфраструктури України.

«Цей перший успішний досвід реалізації «зернової ініціативи» дозволяє нам з оптимізмом дивитися на подальші перспективи перевезень» , – прокоментував глава Мініфраструктури Олександр Кубраков.

Прибуття суден NAVI STAR, ROJEN, які вийшли з портів в одному каравані з POLARNET, в порти призначення очікується орієнтовно через тиждень.

Нагадаємо, 22 липня в Стамбулі за пропозиції ООН Україна, Туреччина та Генеральний секретар ООН Антоніу Гуттереш підписали Ініціативу про безпечне транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів «Одеса», «Чорноморськ» та «Південний».

1 серпня в рамках реалізації домовленостей з Одеського порту відправилося перше судно – RAZONI під прапором Сьєрра-Леоне. Судно перевозить 26 тис. тонн української кукурудзи в ліванський порт Триполі.