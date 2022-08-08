ЗСУ: Росія завдала удару по Вінниці гіперзвуковими ракетами Кинжал

Увечері в неділю, 7 серпня, для ударів по військових об'єктах у Вінницькій області російські окупанти застосували гіперзвукові ракети повітряного базування Х-47М Кинджал.﻿ Про це, з посиланням на командування Повітряних сил ЗСУ, повідомляє Новое время.

Основним носієм ракет цього є винищувач МіГ-31, також можуть використовуватися бомбардувальники Ту-22М3 і Ту-160.

"Це найновіший тип ракет, які має на озброєнні Росія. Після прийняття на озброєння у 2018 році, їх випущено усього декілька десятків. Бойова частина Х-47М становить 500 кг, швидкість ракети 3500 – понад 12000 км/год" , - йдеться у повідомленні.

Після пуску з літака ракета піднімається велику висоту у верхні шари атмосфери. А при заході на ціль балістичною траєкторією може розвивати швидкість близько 12 тисяч км/год.

"Тактико-технічні характеристики цієї ракети не дозволяють існуючим у Збройних Силах України засобам протиповітряної оборони ефективно виявляти та знищувати її" , - додали у командуванні.

Зазначається, що з 24 лютого 2022 року зафіксовано лише кілька бойових застосувань ракет цього типу, які окупанти намагаються використати по надзвичайно важливих цілях.

Увечері 7 серпня російські військові завдали ракетних ударів по Вінницькій області. Внаслідок влучань є постраждалі.