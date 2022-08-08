У Раді озвучили нові санкції проти Росії

У Раді озвучили нові санкції проти Росії
Фото: Facebook

Верховна Рада планує розглянути питання щодо запровадження нового пакету санкцій проти Російської Федерації, запропонованого РНБО.

Деталі пакета санкцій оприлюднив нардеп Ярослав Железняк﻿.

За його інформацією, пакет складатиметься з 10 пунктів:

  •     Заборона виведення капіталу з України на користь фізичних та юридичних осіб РФ;
  •     Зупинення дозволів на користування надрами;
  •     Заборона на приватизацію та оренду держмайна;
  •     Заборона на публічні закупівлі товарів, робіт, послуг, що з РФ;
  •     Заборона заходження суден та літаків, пов'язаних з РФ;
  •     Заборона придбання цінних паперів від емітентів пов'язаних із РФ;
  •     Припинення видачі готівкових платіжних карток емітованих особами, пов'язаними з РФ;
  •     Заборона (дозволів та ліцензій НБУ) на інвестиції в РФ;
  •     Заборона на передачу технологій та прав інтелектуальної власності особам із РФ;
  •     Заборона на набуття права власності на землю для осіб, пов'язаних з РФ.

Санкції діятимуть 10 років і не стосуватимуться громадян РФ, які проживають в Україні на законних підставах.

Відповідна пропозиція внесена в Парламент від президента України.

Новини

Популярні теми форуму

analytics