У Раді озвучили нові санкції проти Росії

Верховна Рада планує розглянути питання щодо запровадження нового пакету санкцій проти Російської Федерації, запропонованого РНБО.

Деталі пакета санкцій оприлюднив нардеп Ярослав Железняк﻿.

За його інформацією, пакет складатиметься з 10 пунктів:

Заборона виведення капіталу з України на користь фізичних та юридичних осіб РФ;

Зупинення дозволів на користування надрами;

Заборона на приватизацію та оренду держмайна;

Заборона на публічні закупівлі товарів, робіт, послуг, що з РФ;

Заборона заходження суден та літаків, пов'язаних з РФ;

Заборона придбання цінних паперів від емітентів пов'язаних із РФ;

Припинення видачі готівкових платіжних карток емітованих особами, пов'язаними з РФ;

Заборона (дозволів та ліцензій НБУ) на інвестиції в РФ;

Заборона на передачу технологій та прав інтелектуальної власності особам із РФ;

Заборона на набуття права власності на землю для осіб, пов'язаних з РФ.

Санкції діятимуть 10 років і не стосуватимуться громадян РФ, які проживають в Україні на законних підставах.

Відповідна пропозиція внесена в Парламент від президента України.