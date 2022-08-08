У Раді озвучили нові санкції проти Росії
Верховна Рада планує розглянути питання щодо запровадження нового пакету санкцій проти Російської Федерації, запропонованого РНБО.
Деталі пакета санкцій оприлюднив нардеп Ярослав Железняк.
За його інформацією, пакет складатиметься з 10 пунктів:
- Заборона виведення капіталу з України на користь фізичних та юридичних осіб РФ;
- Зупинення дозволів на користування надрами;
- Заборона на приватизацію та оренду держмайна;
- Заборона на публічні закупівлі товарів, робіт, послуг, що з РФ;
- Заборона заходження суден та літаків, пов'язаних з РФ;
- Заборона придбання цінних паперів від емітентів пов'язаних із РФ;
- Припинення видачі готівкових платіжних карток емітованих особами, пов'язаними з РФ;
- Заборона (дозволів та ліцензій НБУ) на інвестиції в РФ;
- Заборона на передачу технологій та прав інтелектуальної власності особам із РФ;
- Заборона на набуття права власності на землю для осіб, пов'язаних з РФ.
Санкції діятимуть 10 років і не стосуватимуться громадян РФ, які проживають в Україні на законних підставах.
Відповідна пропозиція внесена в Парламент від президента України.