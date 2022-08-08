Німецька Siemens Energy розпочала процес виходу з російського ринку. Компанія планує завершити процес до кінця фінансового року, повідомляє Новое время.

Про це йдеться у звіті компанії за підсумками третього кварталу 2022 фінансового року.

Компанія розпочала реструктуризацію своєї бізнес-діяльності в Росії у третьому кварталі поточного фінансового року.

Збитки компанії вже оцінюються приблизно у 200 млн євро. У компанії розраховують, що вихід з Росії не принесе «якихось істотних фінансових наслідків».

Як пишуть росЗМІ, під час телеконференції з інвесторами глава компанії Крістіан Брух уточнив, що Siemens Energy може продовжити обслуговування обладнання для газопроводу Північний потік-1.

Нагадаємо, що у травні німецький концерн Siemens заявив про вихід з російського ринку через війну в Україні.