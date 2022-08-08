ОВА: війська РФ завдали удару по густонаселеному району Харкова

Вранці в понеділок, 8 серпня, війська РФ завдали удару з РСЗВ по одному з густонаселених районів Харкова. Є жертви.

Про це повідомив﻿ голова ОВА Олег Синєгубов.

Зазначається, що удару було завдано майже по центру Харкова. Під ворожий вогонь потрапили житлові будинки, один чоловік загинув.

"Внаслідок сьогоднішніх ударів з РСЗВ по житлових районах майже в центрі Харкова загинув 60-річний чоловік, ще 1 чоловік 68 років отримав поранення. Стан пораненого - середньої тяжкості. На місці працюють медики та екстрені служби" , - повідомив Синєгубов.

Він додав, що окупанти вночі завдали ракетного удару по промзоні Харкова. Як визначили ЗСУ, ракети С-300 запускали з Бєлгорода.