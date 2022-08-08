Тайвань проведе навчання з відбиття китайського вторгнення

Тайвані цього тижня проведе військові навчання з бойовими стрільбами, що імітують захист острова від китайського вторгнення. Про це оголосили місцеві урядники, повідомляє Корреспондент.

За даними тайванської армії, протидесантні навчання проведуть у південному окрузі Піндун у вівторок та четвер.

"Ми відпрацьовуватимемо дії у відповідь проти змодельованих ворожих атак на Тайвань" , - заявив представник Восьмого армійського корпусу Лу Вой-Чже. ﻿

Зазначається, що навчання включатимуть розгортання сотень військовослужбовців та близько 40 гаубичних гармат.

За словами Лу Вой-Чж, тайванські навчання вже заплановані і не проводяться у відповідь на навчання Китаю.

Зазначимо, що на острові регулярно проходять військові навчання, що імітують відбиття китайського вторгнення, а минулого місяця в рамках своїх найбільших щорічних навчань практикувалося відбиття атак з моря в рамках спільної операції з перехоплення.