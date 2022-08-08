Зустріч Зеленського та Путіна: у Кремлі відповіли на пропозицію Ердогана

У Кремлі відповіли на пропозицію президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана щодо організації зустрічі лідерів України та Росії. Зокрема Москва "вітає ініціативу" турецького лідера, але нині переговори не проводяться, оскільки Україна не хоче в них брати участь, повідомляє Корреспондент.

Про це заявив прес-секретар глави Кремля Дмитро Пєсков.

Представник правлячого режиму Росії схвалив пропозицію Ердогана, проте не підтвердив готовність Путіна зустрітися із Зеленським.

Також він вкотре звинуватив Україну у блокуванні переговорного процесу.