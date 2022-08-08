Подоляк: Росія відкрито перейшла до ядерного шантажу на Запорізькій АЕС

Росія відкрито перейшла до ядерного шантажу на Запорізькій АЕС. Зокрема, мінує територію атомної електростанції і зберігає снаряди в цехах, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить повідомлення радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка в Twitter.

При цьому російська влада прямо погрожує підривом ЗАЕС, щоб залишити "випалену землю".

"Європа сидить на пороховій бочці. Де заяви від Ради Безпеки ООН, ультиматуми МАГАТЕ, сюжети CBSNews?" ,- заявив Подоляк.

Нагадаємо, 5 серпня росіяни двічі обстріляли ЗАЕС. З'явилася загроза розпилення радіоактивних речовин. Після цього персонал станції відключив від живлення четвертий енергоблок.

За словами голови Запорізької ОВА, зараз немає загрози радіаційної аварії на ЗАЕС.

6 серпня окупанти знову обстріляли майданчик Запорізької АЕС. Снаряди потрапили на територію поруч зі станційним сухим сховищем відпрацьованого ядерного палива.

Раніше повідомлялося, що окупанти хочуть підірвати заміновану Запорізьку АЕС.