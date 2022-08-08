ОК "Південь": Росія не може забезпечити електорат для імітації "референдуму"

Росіяни розгорнули підготовку до проведення "референдумів" на захоплених територіях ще на початку окупації, однак кожного разу їм не вистачало справжнього електорату, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомила начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в медіацентрі "Україна - Укрінформ" 8 серпня.

"Підготовку до референдумів було розгорнуто ще на початку самої окупації. Ми пам’ятаємо про дати, які лунали: і 20-ти числа квітня, і травневі світа. Постійне перенесення цих дат свідчить про те, що не так все гладко в них йде.

Набрати той електорат, який зміг би їм допомогти імітувати той самий псевдореферендум, вони не можуть. Але вони використовують досить різні методи впливу на людей: і залякуванням, і просто силою намагаються відбирати особисті дані, щоб сформувати фальшиві списки для так званого волевиявлення".

За її словами, на окупованих територіях досі діє потужний рух спротиву.