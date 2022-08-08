У МВС розповіли, що у колаборантів в Україні лише два виходи

Колаборант із Херсонської області Володимир Сальдо перебуває в тяжкому стані після сильного отруєння, а на всіх зрадників чекають лише два виходи — отримати підозру з відповідними наслідками або «назавжди залишити світ», повідомляє Новое время.

Про це написав перший заступник голови МВС Євгеній Єнін у своєму Facebook у понеділок, 8 серпня.

Єнін нагадав, що нещодавно заступник гауляйтера Нової Каховки Віталій Гура помер після поранення, на початку липня в тимчасово захопленій Новій Каховці застрелили поліцейського Сергія Томку, який перейшов на бік російських окупантів, а перед цим у Херсоні підірвали машину з двома колаборантами.

"Якщо надумав працювати з ворогом, у тебе лише два розвитки подій: один — отримати підозру з усіма наслідками, другий — назавжди залишити світ. Причому отримання підозри не звільняє від останнього. Згадайте терориста Гіві, де він? А його друг Моторола? І таких зрадників, що вирушили на той світ, незліченна кількість. Очевидно, що терористи, які стають непотрібні Кремлю, вмирають. Не вчить зрадників історія" , — зазначив він.

За словами Єніна, за фактом колабораціонізму в Україні відкрили понад 1100 кримінальних справ, 193 людини отримали повідомлення про підозру.

У понеділок, 8 серпня, кремлівські пропагандисти заявили, що колаборант Володимир Сальдо міг бути отруєний. Зараз він перебуває в реанімації у тимчасово окупованому Криму. До цього російська пропаганда заявляла, що Сальдо ввели в медикаментозну кому. Маріонетка Кремля передав свої «повноваження» Сергію Єлісєєву, якого називає «виконувачем обов'язків».