СБУ затримала кілерів, які готували вбивство Резнікова та Буданова

Співробітники Служби безпеки України викрили диверсійно-розвідувальну групу Головного розвідувального управління Генштабу Росії, яка готувала вбивства міністра оборони України Олексія Резнікова та керівника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні Служби безпеки України.

"Зловмисники займались підготовкою до фізичної ліквідації міністра оборони та керівника Головного управління розвідки нашої держави, а також відомого українського активіста. За вбивство кожного з них російські "куратори" обіцяли винагороду у розмірі від 100 до 150 тис. дол. США" , — йдеться у повідомленні.

Встановлено, що ДРГ було сформовано кадровими співробітниками військової розвідки РФ. До її складу увійшов мешканець Луганська, який воював проти українських військ у складі бандформувань "ЛНР". За завданням російського куратора, він, використовуючи свої зв'язки в кримінальних колах, підшукував кілера для скоєння вбивств на замовлення.

На його пропозицію відповів мешканець Києва, який за $5 тис. погодився ліквідувати українського військового, який, на думку окупантів, нібито причетний до фізичної розправи над російськими військовополоненими. Це вбивство мало стати "тестовим завданням" для кілера.

Для замаху на керівників оборонних відомств "зв'язковий" вирішив особисто прибути на підконтрольну українській владі територію. Тут разом із спільником вони мали підготувати план "ліквідації" і подати його на затвердження своїм керівникам у Росії.

Зловмисник маскував маршрути переміщення, тож заїхав до України через територію Білорусі. Співробітники СБУ задокументували його прибуття у Волинську область через КПП "Доманово" та зустріч зі спільником. Обох було затримано у Ковелі. У ході обшуку у "зв'язкового" виявлено докази злочинних дій, а також паспорт громадянина Росії.

Затриманим повідомили про підозру в державній зраді, скоєну в умовах військового стану, та умисне вбивство. Вирішується питання обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту.