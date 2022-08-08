Новий удар ЗСУ зірвав спробу РФ відремонтувати Антонівський міст

Черговий ракетний удар ЗСУ по Антонівському мосту у тимчасово окупованому РФ Херсоні зірвав спробу російських загарбників відремонтувати стратегічно важливий для них об'єкт, повідомляє Новое время.

Про це свідчить опубліковане у соцмережах відео.

Як видно на оприлюднених кадрах, внаслідок нових прильотів від реактивних систем залпового вогню HIMARS вже частково відремонтований міст отримав нові серйозні пошкодження.

Судячи з відео, намагаючись відновити аварійний об'єкт, окупанти просто виклали на пошкоджені ділянки бетонні плити та закатали їх в асфальт.

За словами кремлівських пропагандистів, внаслідок останнього удару на мосту з’явилися чотири свіжі вирви від влучення ракет.

Крім того, будівельна техніка, яка була задіяна під час ремонтних робіт, також зазнала пошкоджень.

Про перший удар по Антонівському мосту стало відомо 19 липня. Наступного дня кремлівська пропаганда заявила про ще один обстріл, показавши його наслідки.

Через отримані пошкодження рух транспорту мостом окупантам довелося закрити.

При цьому даний об'єкт є для російських військ критично важливим з погляду логістики.

Нового удару по Антонівському мосту було завдано українськими військовими в ніч на понеділок, 8 серпня.