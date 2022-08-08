ОК "Південь": у військ РФ немає можливості наступати по суші на півдні України

Російські війська не мають можливості наступати на півдні України. Про це повідомила начальник об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, повідомляє Новое время.

Під час брифінгу вона повідомила, що ситуація на півдні країни залишається напруженою, але контролюється українськими силами. Росіяни на південному напрямку стягують резерви, шукають місця для маневрів та намагаються розгортати ударні угруповання, уточнила вона.

"Ми тримаємо ситуацію під контролем, у тому числі вогневим, і досить суттєво вносимо корективи до їхніх планів. Зокрема, наміри ворога просуватися на суші дуже ускладнені, він не має такої можливості" , — підкреслила Гуменюк, додавши, що окупанти продовжують завдавати артилерійських та авіаційних обстрілів.

Також коментуючи обстріл мостів на території тимчасово окупованих регіонів, Гуменюк сказала, що в окупантів залишається не так багато альтернатив для нарощування сил на півдні країни.

Вона наголосила, що росіяни продовжують намагатися підтягувати резерви через кримський напрямок. Проте в основному окупанти використовують «те, що вже перебазовано» і намагаються берегти ресурси на майбутнє для «якогось ударного застосування».

Раніше президент Володимир Зеленський повідомляв, що окупанти намагаються посилити позиції на півдні України.

Депутат Херсонської облради Сергій Хлань стверджував, що війська РФ перекидають десантні підрозділи на Херсонський напрямок. У ОК Південь повідомляли, що війська РФ у південних регіонах України отримають наказ переходити у наступ.