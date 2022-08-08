Бюджет 2023: Шмигаль назвав пріоритети і розповів, чи уріжуть пенсії
Державний бюджет на 2023 рік з урахуванням воєнного часу збереже основні соціальні витрати, в тому числі пенсії, повідомляє РБК-Україна.
Про це повідомляє Telegram прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.
За його словами, пріоритети бюджету на 2023 рік - це збереження макрофінансової стабільності, фінансування Збройних сил та підтримка людей.
"Проект бюджету пишемо з урахуванням вимог воєнного часу: збереження основних військових і соціальних витрат, створення Фонду оперативного відновлення, продовження програм стимулювання економіки", - зазначив Шмигаль.
Він також дав завдання Міністерству фінансів вивчити витрати, особливо ті, які стосуються державних органів влади.
"Всі мають ясно розуміти, що є справжнім пріоритетом під час війни", - додав прем'єр.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерство фінансів і роботодавці виступають проти запланованого підвищення мінімальної зарплати у 2023 році з 6700 до 7250 гривень.
Також повідомлялося, що реальний прожитковий мінімум в Україні значно більше фактичного і становить близько 6500 гривень.