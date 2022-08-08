Шмигаль назвав пріоритети бюджету на 2023 рік

Державний бюджет на 2023 рік з урахуванням воєнного часу збереже основні соціальні витрати, в тому числі пенсії, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Telegram прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

За його словами, пріоритети бюджету на 2023 рік - це збереження макрофінансової стабільності, фінансування Збройних сил та підтримка людей.

"Проект бюджету пишемо з урахуванням вимог воєнного часу: збереження основних військових і соціальних витрат, створення Фонду оперативного відновлення, продовження програм стимулювання економіки" , - зазначив Шмигаль.

Він також дав завдання Міністерству фінансів вивчити витрати, особливо ті, які стосуються державних органів влади.

"Всі мають ясно розуміти, що є справжнім пріоритетом під час війни" , - додав прем'єр.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерство фінансів і роботодавці виступають проти запланованого підвищення мінімальної зарплати у 2023 році з 6700 до 7250 гривень.

Також повідомлялося, що реальний прожитковий мінімум в Україні значно більше фактичного і становить близько 6500 гривень.