ДСНС запустила додаток з мінної безпеки: чим він корисний
ДСНС запустила новий мобільний додаток з мінної безпеки MineFree. Він може сповіщати людей про наближення до небезпечного об'єкту, повідомляє РБК-Україна.
Чим корисний додаток
- У ньому є мапа, на якій позначено потенційно небезпечні території;
- Він надсилає сповіщення у випадку наближення до небезпечного об'єкту;
- Там є довідник ДСНС з фото та описом вибухонебезпечних предметів;
- Через додаток можна повідомити про виявлення вибухонебезпечних або підозрілих предметів.
Застосунок можливо завантажити з App Store та Google Play.
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