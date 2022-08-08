ДСНС запустила додаток з мінної безпеки: чим він корисний

ДСНС запустила новий мобільний додаток з мінної безпеки MineFree. Він може сповіщати людей про наближення до небезпечного об'єкту, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє ДСНС.

Чим корисний додаток

У ньому є мапа, на якій позначено потенційно небезпечні території;

Він надсилає сповіщення у випадку наближення до небезпечного об'єкту;

Там є довідник ДСНС з фото та описом вибухонебезпечних предметів;

Через додаток можна повідомити про виявлення вибухонебезпечних або підозрілих предметів.

Застосунок можливо завантажити з App Store﻿ та Google Play﻿.

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