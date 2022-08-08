У Кремлі заявили, що Путін не поїде на Генасамблею ООН у вересні

Російський диктатор Володимир Путін не поїде на Генасамблею ООН, яка відбудеться у вересні 2022 року. Також не передбачається його виступ по відеозв'язку, повідомляє Новое время.

Про це заявив пре-секретар Путіна Дмитро Пєсков у понеділок, 8 серпня.

"Поїздка та виступ не плануються" , - сказав він.

Як випливає з опублікованого на сайті правової інформації в понеділок розпорядження, очолить делегацію РФ на 77 сесії Генасамблеї ООН міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.

Останні роки до Нью-Йорка літав міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров. 2009 року на Генасамблеї виступав тодішній російський президент Дмитро Медведєв. А Путін востаннє був присутній на відкритті сесії Генасамблеї десять років тому, коли ООН виповнилося 60 років. До цього він виступав там двічі — 2003 року і на «саміті тисячоліття» 2000-го.

26 квітня генсек ООН Антоніу Гутерріш зустрічався з Путіним у Москві. Російський диктатор під час зустрічі нібито погодився на участь ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста в евакуації мирних жителів із території заводу Азовсталь у Маріуполі.