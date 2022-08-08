Влада планує збільшити бюджет на 270 мільярдів для оборонки

У Верховні Раді зареєстрували законопроєкт про зміни до бюджету на 270 мільярдів грн – в основному передбачається, що додаткові кошти підуть на сектор безпеки й оборони, повідомляє Економічна правда.

Про це йдеться у проєкті закону про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2022 рік", перший заступник голови Податкового комітету Ярослав Железняк.

Основні кошти держава планує перерахувати на військові потреби:

Міністерство оборони +241 млрд грн, з яких на оплату праці – 145.3 млрд грн;

грн, з яких на оплату праці – 145.3 млрд грн; Головне управління розвідки +2.2 млрд грн;

Служба безпеки України +2.4 млрд грн;

Управління держохорони +197 млн грн;

Служба зовнішньої розвідки +139 млн грн;

Держспецзв’язку +425 млн грн.

Також передбачається збільшити резервний фонд Мінфіну на 715 млн грн.

Такий чином загальні видатки бюджету збільшаться відносно довоєних планів на 1,3 трлн грн до 2,6 трлн грн.

Зазначається, що джерелом збільшення бюджету будуть внутрішні запозичення.

Нагадаємо:

На 1 серпня 2021 року іноземні партнери пообіцяли Україні майже 34 млрд дол фінансової підтримки у формі грантів, кредитів та кредитних гарантій. З цієї суми 12,7 млрд доларів вже надійшло до державного бюджету України.

Рада збільшила видаткову частину державного бюджету на 80,9 мільярдів, збільшив граничний дефіцит бюджету та обсяг держборгу.