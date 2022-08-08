Міноборони Молдови готове направити в Україну саперів для розмінування

Міністр оборони Молдови Анатолій Носатий на засіданні уряду в понеділок заявив, що його відомство готове направити групу саперів для розмінування територій в Україну, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє Realitatea.

За словами глави молдовського Міноборони, його країна має "добре підготовлених саперів", які брали участь у миротворчих операціях, зокрема на території колишньої Югославії.

"Ми підготували контингент саперів для можливого перекидання в Україну для виконання гуманітарних місій із розмінування" , – заявив він.

Наприкінці червня Рада ЄС затвердила пакет допомоги у межах Європейського фонду миру у розмірі 40 мільйонів євро на користь Збройних сил Республіки Молдова.

Як повідомляла в понеділок британська розвідка, Росія використовує протипіхотні "міни-метелики" для захисту та стримування свободи пересування вздовж своїх оборонних ліній на Донбасі, які можуть завдати значних втрат як серед військових, так і серед місцевого цивільного населення.