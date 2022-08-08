США виділили новий пакет військової допомоги для України

США виділили новий пакет військової допомоги для України
Фото: Wikipedia

Міністерство оборони США санкціонувало надання Україні нового пакету військової допомоги на 1 млрд доларів, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить сайт Пентагона.

Повідомляється, що військова допомога передбачена для задоволення критично важливих потреб України у сфері безпеки та оборони. Її поставлятимуть із запасів американського Міноборони.

Можливості нового пакета включають:

  • Додаткові боєприпаси для HIMARS;
  • 75000 боєприпасів для 155-мм артилерії;
  • 20 додаткових 120-мм мінометних систем та 20 000 боєприпасів до них;
  • Боєприпаси для зенітно-ракетних комплексів NASAMS;
  • 1 000 Javelin і сотні протитанкових систем AT4;
  • 50 броньованих медичних автомобілів;
  • Протипіхотні боєприпаси Claymore;
  • Вибухівку С-4, підривні боєприпаси та підривне обладнання;
  • Медичне приладдя, в тому числі аптечки, бинти, монітори та інше обладнання.

Нагадаємо, цього тижня очікуються ще рішення щодо військової допомоги Україні, оскільки 11 серпня у Копенгагені відбудеться зустріч західних союзників, яка розглядається як розширення формату "Рамштайн".

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