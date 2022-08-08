ЗМІ: на Запоріжжі росіяни обстріляли евакуаційний автобус

У понеділок, 8 серпня, російські окупанти обстріляли евакуаційний автобус у Запорізькій області. Ніхто не постраждав, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє місцеве видання РІА-Мелітополь.

Зазначається, що мирні жителі їхали автобусом із тимчасово окупованого Мелітополя на підконтрольну Україні територію. У районі села Кам'янське, що у сірій зоні, машина з переселенцями потрапила під артилерійський вогонь загарбників.

За даними видання, один із снарядів потрапив у землю поряд із автобусом. У транспорті ударною хвилею вибило шибки з одного боку і задні двері.

8 серпня прокремлівські колаборанти підписали так зване «розпорядження» щодо проведення псевдореферендуму в Запорізькій області.