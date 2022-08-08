Андрющенко: у Маріуполі хворі лежать на вулиці біля входу до лікарні

У тимчасово захопленому російськими військовими Маріуполі біля лікарні хворі в очікуванні медичної допомоги лежать прямо на вулиці, повідомляє Новое время.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Він також наголосив, що російські пропагандисти навіть не намагаються приховати ці факти.

"Цього навіть не приховують під час інтерв'ю на пропагандистському ТБ. Такий рівень медицини дорівнює тому, що смертність у Маріуполі зросла вп'ятеро. Ось така вона російська „турбота“ про маріупольців. А це ще навіть не спалах COVID-19», - заявив Андрющенко.

Він також опублікував відео, де видно, що жителі Маріуполя вишиковуються у чергу, щоб отримати їжу.

"У мешканців немає іншого вибору, як йти на принизливі роботи, щоби вижити та отримати мінімальні гроші для життя. Таке саме ставлення до людей було під час окупації міста у Другій світовій війні" , — підсумував він.

5 серпня Андрющенко заявив, що для облаштування «нормальних» умов для російських військових людей розміщують по коридорах лікарень, яких за відсутністю персоналу фактично кидають на самоті.