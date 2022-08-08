Німеччина з 1 вересня змінює умови перебування біженців з України

У Німеччині з 1 вересня розпочнуть облік безвізових днів, протягом яких українці перебувають у країні, повідомляє Новое время.

Про це повідомляється у документі від влади ФРН.

Якщо до кінця літа у біженців буде вичерпано безвіз, вони мають або залишити країну на 90 днів, або мати реєстрацію тимчасового захисту для легального перебування в Німеччині.

Якщо перебування особи без візи в Німеччині закінчується до 31 серпня або цього дня, необхідно заздалегідь оформити документ до 1 вересня. Українці, безвізове перебування яких у Німеччині закінчиться у проміжку з 1 вересня до 1 грудня, також мають подати заявку на реєстрацію.

"Якщо у вас є українське громадянство, перетин кордону на федеральну територію (Німеччини – ред.) має бути спрощено і має бути без бюрократії. Разом з тим, потрібно бути зареєстрованим відразу після в'їзду до Німеччини, наприклад, при подачі заявки на посвідку на проживання в імміграційних органах. Таким чином, перебування в Німеччині має бути можливим для всіх постраждалих протягом 90 днів без посвідки на проживання" , — наголошується в документі.

Німеччина цього року виділить додаткові 2,4 млрд. євро на соціальні виплати для українських біженців у країні. Близько 800 тисяч людей з України знайшли притулок у Німеччині.