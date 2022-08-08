Мер: в окупованому Мелітополі пролунали близько 10 сильних вибухів
У тимчасово окупованому Мелітополі пролунали близько 10 сильних вибухів, повідомляє Новое время.
Про це повідомив мер міста Іван Федоров.
"Черговий вечір для російських військових перестає бути спокійним", - написав він у Telegram.
Він витончив, що близько 10 потужних вибухів пролунали у західній частині Мелітополя.
"Віримо у ЗСУ і чекаємо на хороші новини для українців і нищівні для рашистів", — додав він.
Вранці, 8 серпня, українські сили завдали удару по позиціях окупантів у Мелітополі. За даними Федорова, ЗСУ ліквідували близько 100 російських солдатів та значну кількість військової техніки.