Мер: в окупованому Мелітополі пролунали близько 10 сильних вибухів

У тимчасово окупованому Мелітополі пролунали близько 10 сильних вибухів, повідомляє Новое время.

Про це повідомив мер міста Іван Федоров.

"Черговий вечір для російських військових перестає бути спокійним" , - написав він у Telegram.

Він витончив, що близько 10 потужних вибухів пролунали у західній частині Мелітополя.

"Віримо у ЗСУ і чекаємо на хороші новини для українців і нищівні для рашистів" , — додав він.

Вранці, 8 серпня, українські сили завдали удару по позиціях окупантів у Мелітополі. За даними Федорова, ЗСУ ліквідували близько 100 російських солдатів та значну кількість військової техніки.