Пентагон: Вашингтон передав Києву протирадіолокаційні ракети

Сполучені Штати в рамках одного з попередніх пакетів військової допомоги передали Україні протирадіолокаційні ракети, повідомляє Голос Америки.

Про це заявив заступник Міністра оборони США Колін Каль.

"У недавні пакети військової допомоги ми включили певну кількість протирадіолокаційних ракет, які можуть бути випущені з українських літаків, і можуть вплинути на російські радари та інші речі" , - зазначив заступник міністра під час брифінгу для преси в понеділок.

Він також повідомив, що США і союзники допомогли Україні запчастинами та іншими деталями, щоб підняти в небо більше українських винищувачів МіГ-29.

Раніше Пентагон офіційно не оголошував про надання Україні протирадіолокаційних ракет. Однак наприкінці липня Міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю українським ЗМІ заявляв, що ЗСУ отримають таке озброєння від США.

Раніше повідомлялося, що 8 серпня Пентагон санкціонував надання Україні найбільшого пакету військової допомоги вартістю в 1 млрд доларів. До нього увійшли ракети для HIMARS, боєприпаси для артилерії, а також протипіхотні міни.

Нагадаємо, цього тижня очікуються ще рішення щодо військової допомоги Україні, оскільки 11 серпня в Копенгагені пройде зустріч західних союзників, яка розглядається як розширення формату "Рамштайн".