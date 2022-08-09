ООН: з Чорноморська вийдуть два судна з українським продовольством

Спільний координаційний центр при ООН узгодив вихід двох суден з Чорноморська Одеської області 9 серпня в рамках зернової ініціативи.﻿ Про це, з посиланням на прес-службу спільного координаційного центру при ООН, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Судна зможуть доставити понад 70 тисяч тонн продовольства.

Судно MV OCEAN LION має доставити 64,7 тисячі тонн кукурудзи в Інчхон, Південна Корея. Друге судно, MV RAHMI YAGCI, перевезе близько 5,3 тисячі тонн соняшникової олії в Стамбул, Туреччина.