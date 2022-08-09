ISW: Повідомлення про ЗАЕС відволікає від реальних ризиків катастрофи

На думку аналітиків американського Інституту дослідження війни (ISW), імовірно фейкова заява російського генерал-майора Валерія Васильєва, що Запорізька АЕС "буде або російською, або нічиєю", відволікає від реальних ризиків ядерної катастрофи з вини Росії на ЗАЕС, повідомляє Українська правда.

ISW пише, що незалежно від походження (або існування) повідомлення Васильєва ненадійне. Він є непрямим і не претендує на те, щоб бути офіційною заявою чи заявою, зробленою на офіційному новинному чи урядовому веб-сайті РФ.

Інститут зазначає, що це "ймовірне спотворення інформації відволікає від дуже реальних ризиків мілітаризації Росією Запорізької АЕС, які можуть включати мінування станції і майже напевно включають небезпечне зберігання військової зброї поблизу ядерних реакторів і сховищ ядерних відходів".

Раніше начальника військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС РФ генерал-майора Васильєва процитувало українське відомство Енергоатом. Зокрема, він сказав своїм солдатам, що "тут буде або російська земля, або випалена пустеля".

"Як ви знаєте, ми замінували усі важливі об'єкти Запорізької атомної станції. І ми не приховуємо цього від ворога. Ми їх попередили. Ворог знає, що станція буде або російською, або нічиєю. Ми готові до наслідків цього кроку. І ви, воїни-визволителі, маєте розуміти, що іншого в нас немає. І якщо буде найжорсткіший наказ – ми маємо виконати його з честю!" - начебто заявив російський генерал-майор.

Міноборони Росії назвало ці слова фейком і заявило, що Валерій Васильєв не обіймає такої посади і взагалі зараз в Узбекистані.

Водночас мер Енергодара Дмитро Орлов заявив, що Васильєв уже майже три місяці перебуває в Україні і віддавав накази завдавати ударів по Енергодару та Мелітополю.