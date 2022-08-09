Пентагон: США планують передати Україні ЗРК NASAMS

Україна отримає зенітні ракетні комплекси малої та середньої дальності протягом декількох місяців, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Про це заявив заступник Міністра оборони з політичних питань Колін Кол.

"У новому пакеті допомоги немає NASAMS, але є ракети AMRAAM для NASAMS. Поставки NASAMS готуються. Ми думаємо, що вони прибудуть в Україну в наступні кілька місяців" ,— заявив Кол.

Нагадаємо, що США оголосили про плани щодо постачання NASAMS Україні в липні в рамках пакета допомоги. Планувалося, що Пентагон направить Києву два ЗРК.