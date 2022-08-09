Генштаб: ЗСУ знешкодили російську розвідгрупу на Донеччині

ЗСУ знешкодили російські розвідувальні групи в районах Великої Новосілки та Времівки на Донеччині. Про це, з посиланням на Генштаб, повідомляє Українська правда.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках росіяни обстріляли райони населених пунктів Володимирівка, Павлівка, Оріхів, Шевченко, Гуляйпільське, Новоданилівка, Степногірськ, Ольгівське, Кам’янське та Новосілка. Авіаудари були біля Великої Новосілки, Щербаків та Новосілка.

На Донецькому напрямку, за підтримки авіації, ворог проводить наступ на Бахмутському та Авдіївському напрямках, намагається артилерійським вогнем витіснити наші підрозділи із рубежів.

На Краматорському напрямку противник стріляв біля Григорівки, Сіверська, Верхньокам’янського, Закітного та Івано-Дар’ївки.

На Бахмутському напрямку зафіксовано ворожий вогонь артилерії у бік Соледара, Кодеми, Білогорівки, Бахмутського, Виїмки та Вершини. Біля останнього, а також Зайцевого, Дачі, Бахмута, Яковлівки і Спірного противник задіяв авіацію. Окупанти намагалися провести розвідку боєм в районах населених пунктів Івано-Дар’ївка, Веселе, Яковлівка та Бахмут. Українські воїни завдали вогневого ураження та змусили загарбників тікати. З таким же результатом ворог вів наступ неподалік Зайцевого.

На Авдіївському напрямку були обстріли поблизу Водяного, Пісків, Невельського, Новоселівки, Красногорівки і Сухої Балки. Противник завдав авіаударів у районах населених пунктів Мар’їнка, Красногорівка, Новоселівка, Авдіївка. Ворог вів наступ неподалік Красногорівки та Авдіївки, успіху не мав, відійшов.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала. Білоруські війська продовжують посилено охороняти кордон в Брестській та Гомельській областях. Є загроза ударів з Білорусі.

На Сіверському напрямку противник продовжує утримувати в прикордонних районах Брянської та Курської областей підрозділи Західного військового округу. Вони проводять демонстраційні дії для сковування маневру наших військ та недопущення їх перекидання на інші напрямки. Ворог обстріляв наші позиції із ствольної та реактивної артилерії у районах сіл Катеринівка, Середина-Буда та Мезенівка Сумської області. Вів розвідку біля Гаю та Шалигиного.

На Слобожанському напрямку противник веде бойові дії з метою утримання раніше зайнятих рубежів та недопущення наступу українських воїнів, ворог намагається виявити побудову системи оборони наших військ.

На Харківському напрямку росіяни стріляли із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Соснівка, Дуванка, Прудянка, Дементіївка, Питомник, Руська Лозова, Черкаські Тишки, Петрівка, Байрак, Старий Салтів, Базаліївка, Коробочкине, Андріївка, Мілове, Чугуїв та Чепіль. Ворог вів розвідку БпЛА, завдав авіаудару поблизу Верхнього Салтова.

На Слов’янському напрямку противник обстрілював з артилерії райони Бражківки, Карнаухівки, Сулигівки, Нової Дмитрівки, Протопопівки, Адамівки, Залимана, Мазанівки та Долини.

На Південнобузькому напрямку противник веде оборонну операцію. Активно застосовує авіацію. Для сковування наших військ здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Прибузьке, Посад-Покровське, Лупареве, Українка, Луч, Мирне, Благодатне, Новоросійське, Широке, Партизанське, Плотницьке, Білогірка, Осокорівка та Князівка. Завдав авіаударів біля Білої Криниці, Андріївки, Осокорівки та Ольгиного. Вів розвідку БпЛА в районах Білогірки, Мурахівки, Новоолександрівки, Шевченкового та Миколаївки.

В акваторії Чорного моря в готовності до застосування високоточної зброї перебувають два носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр". Авіація росіян зосереджує зусилля на ураженні військових об’єктів на Донецькому напрямку.