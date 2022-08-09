Генштаб повідомив про втрати військ РФ в Україні

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили про втрати російських військ в Україні в живій силі та техніці.

Загальні втрати противника з 24.02 до 09.08 орієнтовно склали:

особового складу - близько 42 640 (+300) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1817 (+6) од,

бойових броньованих машин ‒ 4076 (+6) од,

артилерійських систем – 964 (+4) од,

РСЗВ - 261 (+0) од,

засобів ППО - 133 (+1) од,

літаків – 223 (+0) од,

гелікоптерів – 193 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 757 (+3),

крилатих ракет - 185 (+3),

кораблів /катерів - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2998 (+5) од,

спеціальної техніки - 87 (+1).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Донецькому напрямках.

Дані уточнюються.