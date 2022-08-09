Генштаб повідомив про втрати військ РФ в Україні

Генштаб повідомив про втрати військ РФ в Україні
Фото: Facebook/Генштаб ЗСУ

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили про втрати російських військ в Україні в живій силі та техніці.

Загальні втрати противника з 24.02 до 09.08 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 42 640 (+300) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1817 (+6) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 4076 (+6) од,
  • артилерійських систем – 964 (+4) од,
  • РСЗВ - 261 (+0) од,
  • засобів ППО - 133 (+1) од,
  • літаків – 223 (+0) од,
  • гелікоптерів – 193 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 757 (+3),
  • крилатих ракет - 185 (+3),
  • кораблів /катерів - 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2998 (+5) од,
  • спеціальної техніки - 87 (+1).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Донецькому напрямках.

Дані уточнюються.

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