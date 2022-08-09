Генштаб повідомив про втрати військ РФ в Україні
У Генеральному штабі ЗСУ повідомили про втрати російських військ в Україні в живій силі та техніці.
Загальні втрати противника з 24.02 до 09.08 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 42 640 (+300) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1817 (+6) од,
- бойових броньованих машин ‒ 4076 (+6) од,
- артилерійських систем – 964 (+4) од,
- РСЗВ - 261 (+0) од,
- засобів ППО - 133 (+1) од,
- літаків – 223 (+0) од,
- гелікоптерів – 193 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 757 (+3),
- крилатих ракет - 185 (+3),
- кораблів /катерів - 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2998 (+5) од,
- спеціальної техніки - 87 (+1).
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Донецькому напрямках.
Дані уточнюються.